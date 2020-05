Le virologue Steven Van Gucht, a livré une longue interview-vérité au journal flamand De Morgen sur la lutte contre le coronavirus. En voici quelques extraits.

Steven Van Gucht est le chef du département des maladies virales de l'Institut de santé publique Sciensano. Depuis de nombreuses semaines, il annonce quotidiennement les chiffres de l'épidémie de coronavirus. Au journal De Morgen, il répond à de nombreuses questions, à coeur ouvert.

...

Steven Van Gucht est le chef du département des maladies virales de l'Institut de santé publique Sciensano. Depuis de nombreuses semaines, il annonce quotidiennement les chiffres de l'épidémie de coronavirus. Au journal De Morgen, il répond à de nombreuses questions, à coeur ouvert. Pour l'heure, Steven Van Gucht se dit confiant dans la mise en oeuvre du plan de déconfinement en plusieurs phases dans notre pays, sans craindre une nouvelle flambée de l'épidémie dans les prochaines semaines. Selon les critères de l'Organisation mondiale de la santé, nous ne sommes pas encore tout à fait prêts à sortir du confinement. Steven Van Gucht relativise : "Nous ne sortons pas encore vraiment de quarantaine non plus, nous rouvrons des entreprises et ouvrons des magasins dans des conditions strictes. Nous ne lâcherons pas d'autres choses pour l'instant. Nous avons encore jusqu'aux 11 et 18 mai pour remplir un certain nombre de conditions supplémentaires. La discipline de la population reste primordiale. "Le virologue se prononce sur la réouverture des écoles : "Normalement, cela devrait aussi être possible. Il y a un consensus général sur le fait que les enfants ne jouent pas un rôle important dans la propagation de l'épidémie". Il n'est toutefois pas exclu qu'un enfant soit infecté par l'enseignant et infecte ensuite ses parents, ou vice versa, émet comme hypothèse le journaliste du Morgen. "Cela peut arriver. On ne sait pas très bien quel sera l'impact sur les chiffres, il faudra un certain temps avant de s'en rendre compte. Nous ne pourrons pas vraiment le voir tant que le virus ne se sera pas propagé dans les écoles aux générations plus âgées. Si le virus se propage parmi les enfants, et des enfants aux jeunes parents, alors beaucoup de ces infections seront très bénignes, et ne conduiront normalement pas à des hospitalisations".Pour Van Gucht, les tests de dépistage sont cruciaux dans ce contexte de deconfinement. "Même avec des symptômes légers, nous devrions pouvoir faire des tests rapidement dans les semaines à venir. Si nous ne le faisons pas, nous devrons attendre quelques semaines pour voir dans les chiffres que le virus a pu toucher les grands-parents via les enfants et les parents. Il peut aussi avoir atteint des groupes à risque par l'intermédiaire d'une personne travaillant dans un centre d'accueil. Les tests sont essentiels".Selon le virologue flamand, les laboratoires belges ont la capacité de faire ces tests. "Le problème est le prélèvement des échantillons : c'est une opération humaine, et il y a encore beaucoup de négociations avec les médecins généralistes et les hôpitaux sur la manière exacte de procéder. Si, un jour, nous adaptons nos critères et stipulons que des tests peuvent également être effectués en cas de symptômes légers, cela peut provoquer une ruée. Et nous devons nous préparer à cela", commente-t-il. Le quotidien flamand poursuit l'interview en posant à Steven Van Gucht une série de questions plus ou moins épineuses sur le sujet. En voici quelques-unes. Non, je ne le ferais pas encore. D'une part, il faut protéger au mieux les personnes âgées contre ce virus, mais en même temps, on veut éviter qu'elles se retrouvent isolées socialement. Je n'ai pas de solution miracle. À long terme, il sera difficile d'interdire les contacts. Mais cela reste un risque, si vous ne le prenez que pour vous, jusqu'à présent. Mais si vous vivez dans une maison de repos et de soins, vous mettez également en danger les autres résidents.Oui, c'est le cas. Nous devrons nous concentrer davantage sur ce point à l'avenir : comprendre d'où viennent les infections - de quels groupes, de quelles professions, lors de quels événements. Je ne peux donc répondre à la question qu'en termes généraux. Pour commencer, des infections peuvent avoir eu lieu entre personnes vivant ensemble. Certaines personnes vont au travail et peuvent ramener le virus à la maison. Il peut donc continuer à passer d'un groupe à l'autre. Mais beaucoup plus lentement.Oui, ce sont deux dynamiques différentes. Jusqu'à présent, les chiffres continuent de baisser sur les deux fronts. Mais nous devons tenir compte du fait que ces deux courbes peuvent être à nouveau séparées. Bien que j'aie l'impression que la situation s'est aussi stabilisée dans les maisons de repos. Les endroits où il n'y avait pas de problème, nous avons pu rester stables.En général, les gens essaient de garder leurs distances. Moi-même, je ne porte pas de masque au supermarché.Oui, à aucun moment je n'ai pensé que les masques auraient pu faire une différence dans les chiffres. Sauf dans les maisons de repos et de soins, bien sûr. Ils auraient fait une grande différence. Mais je crois fermement que nous ne remarquons que très peu de contamination dans les supermarchés. Il n'y a pas un seul article dans toute la littérature scientifique sur le coronavirus qui indique une épidémie dans les grands magasins. Ma conviction est aussi conceptuelle : la durée du contact est trop courte. Même si vous croisez une personne infectée sans les symptômes, il ne suffit pas d'être infecté soi-même. Les gens oublient souvent de le mentionner, mais il faut vraiment une certaine dose du virus pour être infecté. Le risque est plus grand avec les caissiers. Mais ils peuvent être protégés par un mur de plexiglas ou un masque".L'une des principales raisons, bien sûr, est l'usage des transports publics. C'est un risque. Nous y attendons beaucoup plus de monde, et une distance d'un mètre et demi ne peut être garantie. C'est aussi un environnement fermé, les masques y ont donc leur place, ils peuvent faire la différence. Dans certains petits magasins peut-être, mais là, le risque me semble plus faible.Pas du tout. Ce sont des mots que la presse nous met toujours dans la bouche. Mon point de vue est le suivant : même si vous parvenez à acheter des masques, ce n'est pas une solution durable parce qu'il en faut trop. Mais cela n'a jamais été la raison pour laquelle nous avons dit qu'elles n'avaient pas beaucoup de sens. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a également donné ce conseil, et il n'y a là aucun agenda caché. C'est un groupe scientifique qui pèse soigneusement les avis.Ce n'est pas le cas. Je ne suis même pas payé pour cela, cela ne me coûte que de l'argent. J'ai abandonné mon laboratoire pour cela. Je n'ai aucune obligation ou engagement envers qui que ce soit. Je fais cela parce qu'on me l'a demandé et je pense que c'est mon devoir.Cela aurait pu être plus tôt. Mais je continue aussi à souligner qu'il ne s'agit que d'un petit élément dans l'ensemble des précautions à prendre. Il reste essentiel de garder une distance maximale et une bonne hygiène. Ces masques ont également des effets secondaires potentiels. Si les gens pensent qu'ils sont protégés, ils peuvent prendre plus de risques. Ou peut-être que les personnes un peu fébriles ou qui toussent pensent qu'elles peuvent encore aller au magasin avec un masque. Ce qui n'est absolument pas le cas. Une personne qui se sent malade doit rester chez elle. C'est un bien grand mot. Mais nous continuons à conseiller aux gens de considérer les alternatives en premier lieu. Marchez, faites du vélo, prenez la voiture ou utilisez un scooter. Si vous n'êtes pas obligé d'utiliser les transports publics, je vous le déconseille. Pour qu'il y ait plus de place pour les personnes qui n'ont pas d'alternative. Parce qu'il est évident que vous êtes plus à risque dans les transports publics que dans le supermarché.Il y en a, pour un certain nombre de raisons. Dans les petites pièces mal ventilées, le virus reste plus longtemps, plus nous pouvons ouvrir les fenêtres et les portes, mieux c'est. Vivre à l'extérieur est plus sûr. La chaleur contribuera probablement aussi à inactiver le virus plus rapidement : plus l'air est chaud, plus il est humide, et plus les gouttelettes sont épaisses et tombent plus vite. Tout cela a été démontré avec la grippe, et nous supposons que la puissance de ce virus va diminuer en été selon les mêmes mécanismes.Non, il ne va pas disparaître. C'est évident. Certains virologistes pensent même que l'été n'aura aucun effet, je ne suis pas de cet avis. A l'automne ou l'hiver, l'épidémie pourrait reprendre très sérieusement, avec une force encore plus grande que la première vague que nous avons eue.Parce que le virus se propagera de manière plus homogène. Aujourd'hui, le virus a été introduit dans notre pays à plusieurs endroits. L'un des catalyseurs a été le nombre de personnes revenant des vacances de carnaval.Rétrospectivement, cela aurait été une bonne idée. Mais à l'époque, nous n'avions aucune indication que les stations de ski avaient été touchées par le virus. Nous savions que le virus était dans le nord de l'Italie, mais nous ne savions pas que le risque était si grand.À ce moment ? Non. Si nous avions dit à l'époque que tous ceux qui revenaient devaient rester en quarantaine pendant deux semaines, nous aurions été attaqués. Nous n'aurions rien pu prouver, nous aurions pu simplement dire que nous avions un peu peur. Personne n'aurait accepté ces mesures. Quand un certain nombre de personnes sont revenues de Wuhan, nous les avons mises en quarantaine stricte à l'hôpital militaire. Cela n'a pas été le cas dans tous les autres pays. C'est donc ce que nous avons compris à l'époque.Oui. Nous avons basé ce calcul sur les chiffres provenant de Chine, qui comportaient encore de nombreuses lacunes. À l'époque, il n'y avait que 3 000 morts en Chine. Dans un pays de cette taille, ce n'est pas une chose à négliger. Nous ne savions pas, et ne connaissons pas, le nombre total d'infections dans ce pays. Ce n'est que lorsque le virus a commencé à frapper en Italie que l'on a compris la gravité de la situation.Et sans masque d'ailleurs. Nous n'avons pas l'explication, mais cela nous donne du courage pour les semaines à venir. Les magasins aux Pays-Bas n'ont jamais été contraints de fermer. Alors peut-être que les choses vont bien se passer pour nous dans les semaines à venir.En principe, une sorte de médicament pourrait arriver plus tôt. On y travaille dur, mais je n'ai pas vu de solution miracle dans les études. Il ne faut pas en attendre trop. Même pas à partir d'un vaccin. La solution réduira la mortalité et la gravité des symptômes, mais elle ne nous protégera pas nécessairement contre une infection. Il n'existe pas de vaccin contre les autres coronavirus que nous connaissons.A part le SRAS et le MERS, ce sont en effet quatre des rhumes que nous connaissons. Il s'agit cependant d'un simple virus en soi. En termes de structure et de progression de la maladie.Parce que c'est nouveau, et personne n'est à l'abri. D'ailleurs, nous pensons que certains autres virus du rhume ont commencé de la même manière : comme une pandémie aux conséquences similaires. Mais il y a quelques siècles, quand les gens ne savaient pas exactement ce qui se passait. Aujourd'hui, ces autres coronavirus s'expriment comme un simple rhume. Il y a une chance que dans quelques années, le Covid-19 se comporte aussi comme un rhume.