Pendant le mandat de 2014-2019, on a perdu une occasion unique de redresser notre économie et nos finances. 2019 a même été une année perdue. "Que nous apportera l'année 2020?", se demande notre confrère de Knack Ewald Pironet.

Le verdict sur la performance financière et économique du gouvernement Michel est impitoyable. Qu'il s'agisse de la croissance économique, de l'emploi, de la compétitivité, de pouvoir d'achat ou de budget, ces cinq dernières années, la Belgique a enregistré des performances de plus en plus mauvaises par rapport à ses voisins et les autres pays de la zone euro. Ces dernières années, Knack a laissé d'innombrables experts s'exprimer sur le sujet, notamment Wim Moesen (KU Leuven) et Herman Matthijs (VUB et Université de Gand) sur les finances publiques, Stijn Baert (Université de Gand) et Jan Denys (Randstad) sur le marché du travail, Gert Peersman (Université de Gand) et Paul De Grauwe (London School of Economics) sur la croissance et la compétitivité. Ils sont tous arrivés à la même conclusion : malgré la chute des taux d'intérêt et la bonne conjoncture, nous prenions de plus en plus de retard.

...