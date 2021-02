Le tribunal estime que "la mort de Mawda est en lien causal avec l'entrave méchante à la circulation imputable au chauffeur. Le tir du policier était prévisible puisque lors de la course-poursuite, le chauffeur avait vu le policier sortir son arme". Le tribunal estime cependant ne pas disposer d'assez de preuves contre le convoyeur pour le condamner pour entrave méchante à la circulation et rébellion armée.

Le tribunal correctionnel de Mons n'a aucun doute sur le fait que Jargew D. était bien le chauffeur de la camionnette qui a tenté, à plusieurs reprises, d'envoyer des véhicules de police, ainsi que d'autres véhicules, dans le décor lors de la course-poursuite qui s'est déroulée sur l'autoroute E42, dans la nuit du 16 au 17 mai 2018.

Dans son jugement rendu, le tribunal estime qu'il existe assez d'éléments précis et concordants pour prouver qu'il est bien l'auteur d'une entrave méchante à la circulation et d'une rébellion armée au sens du code pénal.

Le convoyeur

Le tribunal a estimé qu'il n'existait pas assez d'éléments en droit pour dire que Rasol D.A. était coauteur d'une entrave méchante à la circulation et de rébellion armée. Sa seule implication reposait sur la déclaration d'un témoin anonyme. Il sera donc acquitté comme l'avait plaidé son avocat, Me Frank Discepoli.

