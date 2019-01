"Le travail temporaire est un poison insidieux"

Philippe De Backer (Open VLD) se dit satisfait : "Pour les flexi-jobs, les possibilités sont infinies". Le ministre de la Lutte contre la fraude sociale se réjouit des près de 50 000 flexi-jobbers, qui ont gagné 218 euros supplémentaires en moyenne par mois en 2018. Depuis 2015, ceux qui travaillent au moins à quatre cinquièmes ou qui sont retraités peuvent effectuer un travail supplémentaire dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. L'année dernière, le système a été étendu aux coiffeurs, bouchers, boulangers, commerçants, grands magasins et salons de beauté. De Backer veut maintenant aller plus loin. Il pense au secteur des taxis, aux entreprises de construction et aux fruiticulteurs.

