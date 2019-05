Si tout se déroule bien, le trafic ferroviaire autour de Bruxelles sera de nouveau normal à partir de jeudi matin, indiquent mercredi soir la SNCB et Infrabel, gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

La circulation des trains est fortement perturbée depuis mardi et l'incendie qui s'était déclaré à Bruxelles-Nord. Des répercussions se faisaient encore ressentir mercredi. Un plan de circulation adapté a été mis en place pour mercredi soir, avec quinze trains P qui circulent et quelques trains IC qui marquent des arrêts supplémentaires.

L'heure de pointe du soir se déroule dès lors normalement, selon la SNCB et Infrabel. Infrabel ajoute que les travaux de réparation suivent le schéma fixé. "Nous avons encore besoin de toute la journée et de la nuit pour procéder aux réparations et contrôles nécessaires mais cela sera normalement terminé jeudi matin", signale un porte-parole.