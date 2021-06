Le test PCR est-il obligatoire pour tous les voyageurs qui reviennent en Belgique?

Celine Bouckaert Journaliste - traductrice newsroom Roularta

Si les voyages sont toujours déconseillés, il est possible de se rendre à l'étranger à condition de respecter une série d'obligations au départ et au retour en Belgique. Sauf changement décidé par le prochain Comité de concertation prévu ce vendredi 4 juin, les personnes qui sont restées à l'étranger moins de 48 heures ne doivent pas remplir le Passenger Location Form, et ne doivent donc pas effectuer de test PCR.

.

Les autres, même si elles sont vaccinées, doivent remplir le Formulaire de Localisation du Passager (PLF) au plus tôt ... Les autres, même si elles sont vaccinées, doivent remplir le Formulaire de Localisation du Passager (PLF) au plus tôt 48 heures avant leur arrivée en Belgique. Celui-ci déterminera si elles sont un contact à haut risque. Le cas échéant, le voyageur recevra un sms et devra observer une quarantaine et passer un test le premier jour et le septième jour de sa quarantaine. S'il revient d'une zone rouge (d'Allemagne, par exemple), il sera automatiquement considéré comme un contact à haut risque. S'il ne reçoit pas de SMS, il ne devra pas observer de quarantaine, et ne pas se faire tester.

