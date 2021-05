Le téléphérique de Namur a été inauguré en grande pompe samedi matin. Il sera accessible au public à partir de 14h00.

L'infrastructure relie la place Maurice Servais à l'esplanade de la Citadelle. Le trajet de 650 mètres et 103 mètres de dénivelé est effectué en un peu plus de trois minutes.

A l'heure actuelle, deux wagons de trois cabines pouvant accueillir six personnes sont en fonction. À terme, selon la demande, deux wagons supplémentaires devraient être ajoutés, ce qui portera le débit à 400 personnes par heure, contre 300 actuellement.

En raison de la crise sanitaire, seules deux personnes peuvent pour le moment monter à bord de chaque cabine. Il est toutefois possible pour une même bulle d'embarquer à six.

Pour son week-end d'ouverture, le téléphérique sera accessible au public samedi de 14h00 à 19h00 et dimanche de 10h00 à 19h00. Il sera ensuite ouvert tous les jours de 10h00 à 17h00. Le prix de base pour un trajet aller-retour pour un adulte est fixé à 6,50 euros. Un abonnement annuel est aussi proposé au tarif de 32,50 euros. Jusqu'au 16 mai, la billetterie est uniquement accessible aux stations amont et aval. Il sera ensuite possible d'acheter son billet en ligne sur www.telepheriquedenamur.be.

