Les infections au coronavirus en Belgique sont toujours à la hausse. A quel point sont-elles nombreuses dans votre commune ?

Entre le 24 et le 30 octobre, une moyenne de 15.071 nouveaux cas (+4%) ont été recensés par jour. Au total, 447.355 infections ont été dénombrées depuis le début de l'épidémie. L'incidence, qui rend compte du nombre de nouveaux cas par tranche de 100.000 habitants, s'établit à 1.797,4 (+104%). Le taux de positivité des tests, à savoir la proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées, atteint désormais 29,2% à l'échelle nationale. Ce taux élevé est dû notamment au changement de la stratégie de testing, que seuls les symptomatiques peuvent désormais effectuer. La carte ci-dessous montre le nombre d'infections pour 100 000 habitants par commune au cours des deux dernières semaines: plus il y a d'infections enregistrées, plus la couleur de la commune vire vers le rouge. Depuis début septembre, l'institut fédéral de santé Sciensano diffuse l'incidence sur les 14 derniers jours.