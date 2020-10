En moyenne, 13.052 nouvelles contaminations au coronavirus ont été enregistrées par jour en Belgique entre le 17 et le 23 octobre. A quel point votre commune est-elle touchée?

En moyenne, 13.052 nouvelles contaminations au coronavirus ont été enregistrées par jour entre le 17 et le 23 octobre, soit 38% de plus que la semaine précédente, ressort-il mardi matin des derniers chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano.> Covid: le risque d'un long reconfinement dans un contexte plus tendu qu'en mars (analyse)La carte ci-dessous montre le nombre d'infections pour 100 000 habitants par commune au cours des deux dernières semaines: plus il y a d'infections enregistrées, plus la couleur de la commune vire vers le rouge. Il ne s'agit pas du nombre de cas mais de l'incidence. L'incidence prend en compte la population dans son calcul. Depuis début septembre, l'institut fédéral de santé Sciensano diffuse l'incidence sur les 14 derniers jours. Quinze communes dépassent désormais une incidence de 2000 sur les quatorze derniers jours. En tête Butgenbach, Thimister-Clermont, Herve, Waimes et Sprimont. Une seule commune ne compte aucun cas de coronavirus ces quatorze derniers jours: Herstappe.