Ce lundi 18 mai, les contrôles reprennent sur les parkings de voie publique bruxelloise.

Le mercredi 18 mars, le gouvernement bruxellois avait pris la décision de suspendre les contrôles de stationnement par parking.Brussels, gestionnaire du réseau, sur tout le territoire de la capitale. Le but de la manoeuvre à l'époque était de ne pas forcer les automobilistes à déplacer leur voiture inutilement.

Le confinement commence à toucher à sa fin et avec lui, les mesures prises pour le faciliter. Annoncée le 6 mai, la levée de la mesure a pour but de "limiter le risque de voir un retour massif de l'usage de la voiture individuelle sur des distances très réduites, et favoriser le transfert modal de la voiture vers les autres alternatives de déplacement", selon Elke Van Den Brandt, ministre bruxelloise de la Mobilité.

Le contrôle du stationnement en voirie reprendra donc ce lundi 18 mai dans la totalité des 19 communes de la capitale, indique Elke Van den Brandt en accord avec les 19 bourgmestres bruxellois. Il sera donc à nouveau obligatoire de régler son parking à l'horodateur. "Il était essentiel que la reprise du contrôle du stationnement se fasse à la même date dans toutes les communes, je suis contente que nous ayons pu nous mettre tous d'accord ! ". La Ministre a aussi marqué l'importance qu'une rotation s'effectue dans les parkings dits "commerciaux" afin de protéger ces mêmes commerces.

En ce qui concerne les antennes du service clientèle de parking.brussels d'Anderlecht, Forest, Ixelles, Jette, Molenbeek et Schaerbeek, elles seront à nouveau accessibles au public, uniquement le matin de 8h30 à 13 heures du lundi au vendredi. Les stewards de parking.brussels qui effectuent le contrôle du stationnement en voirie seront équipés afin de les protéger de toute contamination. Parking.brussels demande au public de respecter avec eux les règles de distanciation physique en vigueur.

Julien Roubaud

