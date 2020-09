Le nombre moyen de contaminations au coronavirus par jour a atteint 807,3 cas entre le 7 et le 13 septembre en Belgique, indique jeudi l'Institut de santé publique Sciensano dans son bulletin épidémiologique quotidien. Cela représente une hausse de 56% par rapport à la période de sept jours précédente.

Il y a eu en moyenne 35,4 admissions à l'hôpital par jour entre le 10 et le 16 septembre, soit une progression de 72% par rapport à la période précédente. Cela porte le total d'admissions depuis le début de l'épidémie à 19.436, dont 18.811 personnes ont quitté l'hôpital.

Le taux de reproduction, qui mesure la contagiosité du virus, est de 1,358 pour l'ensemble de la Belgique. Il est le plus haut en Flandre occidentale (1,444) et le plus bas à Bruxelles (1,117). Une épidémie est censée se poursuivre si ce chiffre est supérieur à 1 et ralentir s'il est inférieur, explique Sciensano.

C'est aussi en Flandre occidentale que le nombre de cas a le plus augmenté (+122%) ces 14 derniers jours. A Bruxelles, l'augmentation est de +25%.

Au cours de la période du 10 septembre au 16 septembre, 248 patients Covid-19 confirmés en laboratoire ont été hospitalisés et 176 personnes ont quitté l'hôpital. Pour la période du 10 septembre au 16 septembre, 16 (sur les 242) admissions provenaient d'une maison de repos et de soins ou d'un autre établissement de soins de longue durée.

Le 16 septembre, 353 lits d'hôpital dont 74 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients Covid-19 confirmés; 39 patients nécessitaient une assistance respiratoire et sept une oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO). Au cours des sept derniers jours, le nombre total de lits d'hôpital occupés a augmenté de 103, dont 14 lits occupés supplémentaires en soins intensifs.

A ce jour, un total de 95.948 cas confirmés ont été rapportés; 53.489 cas en Flandre (56%), 28.111 cas en Wallonie (29%) , et 13.278 cas à Bruxelles (14%).

Entre début mars et le 16 septembre, le nombre total de tests effectués par les laboratoires (le centre national de référence et les autres laboratoires cliniques qui effectuent le test) s'élève à 2.157.185.

Les décès sont relativement stables à 2,7 par jour en moyenne entre le 7 et le 13 septembre, pour un total de 9.935.

Il y a eu en moyenne 35,4 admissions à l'hôpital par jour entre le 10 et le 16 septembre, soit une progression de 72% par rapport à la période précédente. Cela porte le total d'admissions depuis le début de l'épidémie à 19.436, dont 18.811 personnes ont quitté l'hôpital.Le taux de reproduction, qui mesure la contagiosité du virus, est de 1,358 pour l'ensemble de la Belgique. Il est le plus haut en Flandre occidentale (1,444) et le plus bas à Bruxelles (1,117). Une épidémie est censée se poursuivre si ce chiffre est supérieur à 1 et ralentir s'il est inférieur, explique Sciensano. C'est aussi en Flandre occidentale que le nombre de cas a le plus augmenté (+122%) ces 14 derniers jours. A Bruxelles, l'augmentation est de +25%. Au cours de la période du 10 septembre au 16 septembre, 248 patients Covid-19 confirmés en laboratoire ont été hospitalisés et 176 personnes ont quitté l'hôpital. Pour la période du 10 septembre au 16 septembre, 16 (sur les 242) admissions provenaient d'une maison de repos et de soins ou d'un autre établissement de soins de longue durée. Le 16 septembre, 353 lits d'hôpital dont 74 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients Covid-19 confirmés; 39 patients nécessitaient une assistance respiratoire et sept une oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO). Au cours des sept derniers jours, le nombre total de lits d'hôpital occupés a augmenté de 103, dont 14 lits occupés supplémentaires en soins intensifs. A ce jour, un total de 95.948 cas confirmés ont été rapportés; 53.489 cas en Flandre (56%), 28.111 cas en Wallonie (29%) , et 13.278 cas à Bruxelles (14%). Entre début mars et le 16 septembre, le nombre total de tests effectués par les laboratoires (le centre national de référence et les autres laboratoires cliniques qui effectuent le test) s'élève à 2.157.185.Les décès sont relativement stables à 2,7 par jour en moyenne entre le 7 et le 13 septembre, pour un total de 9.935.