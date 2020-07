Le secteur des mariages à l'arrêt pour toute une année

Le Conseil National de Sécurité (CNS) a réduit le nombre de personnes pouvant participer à un rassemblement privé à dix, lundi. Les personnes devant être un foyer, plus sa bulle de cinq personnes. Les mariages, et autres grandes fêtes familiales, ont déjà été annulés depuis mars, et souvent été reportés à 2021. Le secteur des organisateurs de mariages ne reçoit aucune rentrée financière pour une année entière, selon Cynthia De Clercq, de la Fédération des Prestataires de Mariage en Belgique (HL).