Le roi termine ses consultations: qui va prendre la main?

Après Joachim Coens (CD&V) et Bart De Wever (N-VA) ce matin, le roi a poursuivi ses consultations avec Meyrem Almaci (Groen) et les co-présidents écologistes francophones, Rajae Maouane et Jean-Marc Nollet.

© Belga