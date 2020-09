Le roi Philippe rend hommage aux héros de la crise ayant fourni des efforts exceptionnels

Le roi Philippe a reçu mercredi six lauréats du défi #Pleind'Espoir au Palais royal de Bruxelles. Pendant la crise du coronavirus, chacun de ces six individus a apporté une contribution exceptionnelle à la société, à sa manière. Plein d'Espoir est une initiative de la plateforme citoyenne Coronadenktank et a été lancée à la demande du Roi.

© belgaimage