Le célèbre paléonthologue français Yves Coppens publie un livre de souvenirs de ses rencontres avec les présidents, les rois, les reines... intitulé Le Savant, le fossile et le prince, du labo aux palais (Odile Jacob, 480 p.). La princesse Astrid, le roi Albert II et son frère Baudouin Ier figurent dans son panthéon.

C'est à ses entretiens avec ce dernier qu'il consacre le plus d'écho. En 1987, Yves Coppens est invité au Palais pour " bavarder " de ses travaux sur l'origine de l'homme qui ont beaucoup retenu l'attention du roi Baudouin. " Sa Majesté avait invité en même temps que moi un collègue belge, le révérend père Edouard Boné, professeur à l'université de Louvain-la-Neuve, explique l'auteur. Edouard Boné était un excellent ami et nous fûmes tous les deux étonnés (mais ravis en même temps) par ce qui ressemblait à une précaution du roi de me faire accompagner par un paléoanthropologue jésuite et belge, garantie (peut-être) contre toute critique d'avoir convié à sa table un étranger, évolutionniste et peu connu pour être très religieux ! " Yves Coppens raconte encore que son royal interlocuteur se révéla très inquiet de beaucoup de choses, notamment de la réduction de la couche d'ozone...