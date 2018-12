Le Roi a accepté la démission des ministres N-VA, voici la nouvelle composition du gouvernement

Le Premier ministre Charles Michel a été reçu par le Roi, qui a accepté la démission des ministres et secrétaires d'Etat N-VA. Le vice-premier ministre MR Didier Reynders endossera désormais la fonction de ministre de la Défense en plus de ses portefeuilles des Affaires étrangères et des Affaires européennes, a-t-on appris dimanche auprès du porte-parole du Premier ministre, Charles Michel.