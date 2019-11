Boccaccio, Café d'Anvers, bientôt La Rocca. Les discothèques qui ont fait la légende des nuits flamandes ferment leurs portes une à une. Semblant, du même coup, rejeter la fameuse guerre des videurs dans les limbes de l'histoire. Sauf que les apparences sont trompeuses. La Belgique compte encore des centaines de discothèques. Soit autant de lieux où les videurs sont l'un des maillons d'un sophistiqué système de détournement d'argent noir.

Le 27 novembre, onze hommes doivent comparaître devant le tribunal correctionnel de Courtrai. Selon la Cour, ils forment "une organisation criminelle qui accomplit des missions illégales de sécurité privée et tente de prendre le contrôle de la sécurité d'établissements horeca par l'intimidation et la violence". Des dizaines de propriétaires de discothèques, de cafés dansants, d'organisateurs de fêtes et d'événements auraient été victimes d'extorsion. "J'ai eu le choix entre payer des milliers d'euros chaque mois ou voir mon affaire réduite en miettes", témoigne un tenancier de dancing dans un journal local.

