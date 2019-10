Dans la presse flamande, on se penche sur les conséquences du réchauffement climatique. Pas à l'autre bout du monde, mais en Belgique. Et sur la côte belge, ses effets sont déjà visibles. Au point que certains envisagent très sérieusement de relever le niveau de toutes les digues. Les appartements situés aux premiers étages risqueraient donc de perdre leur vue sur mer.

Avec son "Mur de l'Atlantique", notre côte est déjà la zone la plus urbanisée d'Europe. Cependant, de nouveaux appartements continuent d'être construits. Ainsi en 2000, plus de 30 % du littoral étaient urbanisés jusqu'à 10 kilomètres dans les terres. Ce chiffre passe à 50% si l'on ne prend en compte que le 1er kilomètre à partir du littoral. Or cette construction massive rend plus difficile la protection de la côte contre les effets du changement climatique. Les spécialistes appellent cela le " squeeze côtier " ou " piégeage de la côte ". Un phénomène qui veut que rien ne guide la mer lorsque celle-ci se déchaîne. Ce n'est en effet pas les quelques pauvres dunes qui restent ici et là sur notre littoral qui vont la retenir. En l'état, elle est aujourd'hui pratiquement laissée libre d'aller où elle veut. Elle menace donc directement les habitations et l'horeca du bord de mer.

...