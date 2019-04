Le rapport sur les coûts de la migration reporté en toute discrétion

Tex Van berlaer Collaborateur Knack.be

Il n'y aura pas d'analyse sur les coûts et les avantages de la migration avant les élections. Les données de cette étude, commandée par les ministres N-VA Theo Francken et Johan Van Overtveldt, sont trop vastes pour être traitées en si peu de temps. "Et nous refusons d'instrumentaliser la Banque Nationale pour les élections", selon le cabinet du ministre De Croo.

© belga