Le PS pose de premiers jalons en vue d'une négociation avec Ecolo et le MR en Wallonie

Le parti socialiste invite Ecolo et le MR à une "rencontre exploratoire" afin d'examiner les "élargissements possibles" des lignes directrices rédigées avec les Verts pour la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). Le PS propose "le cas échéant, d'entamer les négociations en vue d'élaborer une déclaration de politique régionale pour la Wallonie et une déclaration de politique communautaire pour la Fédération Wallonie-Bruxelles".

Paul Magnette et Elio Di Rupo