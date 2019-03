Le PS demande une réunion avec les services de sécurité belges et les ministres concernés

Le chef de groupe PS Ahmed Laaouej a écrit au président de la Chambre Siegfried Bracke afin qu'il réunisse au plus vite les comités P et R, de surveillance des services de sécurité. Il souhaite que le parlement puisse avoir avec eux, et les ministres de la Justice et de l'Intérieur, un échange sur l'état de la menace de l'extrême droite en Belgique au lendemain d'attentats perpétrés par un extrémiste de droite dans deux mosquées à Christchurch, en Nouvelle-Zélande.