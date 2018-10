Le procès du site de rencontres RichMeetBeautiful débute vendredi

Le procès de la société responsable du site Web RichMeetBeautiful et de son patron débute vendredi à 09h00 devant la 47e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles. Ce site avait fait parler de lui avec des publicités diffusées à l'Université Libre de Bruxelles (ULB) en septembre 2017, proposant à des étudiantes de se faire entretenir par des hommes plus âgés et fortunés.