Le plus grand parc solaire du Benelux, et ses 303.000 panneaux photovoltaïques, a été inauguré jeudi dans un zoning industriel de Lommel, dans le Limbourg, près de la frontière néerlandaise.

Le "Kristal Solar Park" affiche une capacité de 99,5 MW, se déploie sur 93 ha, soit la surface de 200 terrains de football, et associe la société limbourgeoise d'investissements LRM, la ville de Lommel et la société Nyrstar spécialisée dans le zinc. Son installation a été réalisée par Engie Fabricom qui assurera en outre l'entretien des panneaux solaires pendant 15 ans. La nouvelle installation produira 85.000 MWh par an, ce qui équivaut à la consommation annuelle de près de 25.000 ménages et permettra d'éviter l'émission de plus de 30.000 tonnes de CO2 par an dans l'atmosphère. Nyrstar utilisera l'énergie verte produite pour son four à zinc. Les entreprises qui s'établiront ultérieurement dans le zoning industriel de Kristalpark III pourront également demander de se connecter au parc solaire.

"Ce faisant l'électricité produite sera progressivement transférée de Nyrstar aux entreprises nouvellement établies sur le site. Cette approche est unique", soulignent les différents partenaires dans un communiqué. En outre, les habitants de Lommel auront la possibilité dès cette année d'investir dans le parc solaire, selon le bourgmestre, Bob Nijs. "Tout le monde n'a en effet pas la possibilité de placer des panneaux solaires, je pense par exemple aux personnes qui habitent en appartement ou dans une maison dont le toit n'est pas bien orienté. En ouvrant le parc solaire aux citoyens de Lommel, tout le monde peut investir dans l'énergie solaire. Enfin, ce parc solaire augmente l'attractivité du zoning industriel."