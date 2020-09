Le gouvernement wallon a donné son feu vert pour les premiers "passeports drive", des permis de conduire gratuits pour les personnes en recherche d'emploi, écrit vendredi La Dernière Heure.

Huit millions d'euros viennent ainsi d'être dégagés pour permettre à 4.000 chercheurs et chercheuses d'emploi de passer leur permis de conduire gratuitement.

En juillet dernier, l'exécutif wallon avait dégagé une enveloppe financière pour soutenir plusieurs mesures de relances économiques. Parmi celles-ci, ce projet pilote, proposé par la ministre de l'Emploi Christie Morreale (PS), pour financer la formation au permis de conduire pour des personnes en recherche d'emploi.

En d'autres termes, la Région wallonne subventionnera les cours et les examens du permis de conduire et plus particulièrement 30 heures d'auto-école et le passage de l'examen théorique et pratique.

Cette mesure sera proposée aux personnes à la recherche d'un emploi qui suivent ou ont terminé une formation en 2020 au Forem ou auprès d'un de ses partenaires, ainsi qu'à celles qui sont inscrites dans une démarche d'insertion socioprofessionnelle auprès d'un CPAS ou d'une mission régionale pour l'emploi.

Les premiers "passeports drive" seront accordés dès le 28 septembre via les différents organismes impliqués dans le projet et seront utilisables dans les écoles de conduite agréées et partenaires du projet. Si le projet se montre concluant, il devrait être étendu à l'ensemble des demandeurs d'emploi.

