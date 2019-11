Au nord du pays, le débat fait rage suite au "Pietenpact" ("Pacte du Père Fouettard"). Le fidèle compagnon de Saint Nicolas doit-il être représenté grimé en noir comme un esclave africain, on parle alors de "Zwarte Piet" ou couvert de traces de suie, sous la figure du "Roetpiet" ? Martin Vander Elst, anthropologue au laboratoire d'anthropologie prospective à l'UCLouvain, nous éclaire sur cette polémique récurrente.

D'où nous vient cette figure du Père Fouettard recouvert de traces de charbon ?

On reprend aujourd'hui une version du mythe non coloniale du 19e. Ce retour vient de la contestation par les Afros-descendants d'abord en Hollande, en Belgique et en France du "blackface". Cette contestation remonte au début des années 2000, mais existait déjà bien avant. En Belgique, le "blackface" a plusieurs formes folkloriques : ce n'est pas seulement le Père Fouettard, mais c'est aussi le sauvage de Ath, les Nègres de Deux-Acren, les Noirauds à Bruxelles... A la libération, il y a eu toute une contestation de ces personnages de "sauvages" lors de la Ducasse, par exemple. Elle était liée à la présence de soldats américains afro-descendants dans les parades militaires. Il était mal venu à l'époque face aux libérateurs d'afficher de telles pratiques discriminatoires.

...