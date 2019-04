A quel sport vouent-ils une véritable passion ? Pourquoi ? Depuis quand ? Et avec quel impact sur leur vie, privée comme professionnelle ? Cette semaine : l'entrepreneur Bruno Venanzi, devenu patron du Standard, raconte sa dévotion pour le ballon rond, depuis l'enfance. Et comment il mène désormais un projet entrepreneurial dans ce milieu où l'argent est devenu roi.

Le foot et le Standard, pour Bruno Venanzi, c'est une histoire de coeur qui remonte à l'enfance. " Je ne suis pas né dans une famille particulièrement passionnée de football, confie-t-il. Mon père et mes frères ne s'y intéressaient pas. Pourtant, depuis que je suis tout petit, je tape dans un ballon. A 8 ans, en 1978, le père d'un ami m'a proposé d'aller voir le Standard contre le Cercle de Bruges. C'était un des plus beaux jours de ma jeune vie. A la suite de cela, j'ai pris l'habitude d'assister régulièrement à des matchs avec des amis. A l'époque, c'était gratuit pour les moins de 12 ans. J'habitais à Fragnée, c'était à deux pas du stade et il y avait des services de bus express. Puis, quand l'entrée est devenue payante, j'écoutais les commentaires de Luc Varenne sur mon transistor pendant la première mi-temps et, ensuite, je venais voir la deuxième mi-temps, qui restait gratuite. " Le petit Bruno ne se doutait pas, alors, qu'il serait un jour amené à gérer la destinée des Rouches dans une période de mutation profonde de ce sport. Et alors que les affaires ternissent l'image du club.

...