Le parquet requiert un renouvellement du mandat d'arrêt à l'encontre de Stéphane Moreau et Pol Heyse. Stéphane Moreau a été inculpé pour détournement, abus de biens sociaux, faux et usage de faux et escroquerie. Pol Heyse pour détournement et abus de biens sociaux.