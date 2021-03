Le nombre de détenus dormant sur un matelas posé à même le sol dans les prisons belges a à nouveau augmenté et est passé à 148 unités, ressort-il des chiffres reçus du ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, par la sénatrice Annick Lambrecht (sp.a).

En 2018, ce nombre était de 125. L'ex- ministre de la Justice, Koen Geens, était entretemps parvenu à le réduire à zéro avant qu'il ne reparte à la hausse. Anvers est la prison où le phénomène est le plus important avec 78 détenus concernés. Cette décision n'est pas seulement "inacceptable", elle est aussi dangereuse, notamment pour les gardiens, estime la sénatrice.

"Certainement en ces périodes de covid durant lesquelles il faut garder ses distances", a-t-elle ajouté. "Ces détenus ne sont pas non plus préparés à leur réintégration". Des lits superposés ont été installés dans certaines prisons pour remédier au problème, a fait remarquer le ministre.

De manière structurelle, l'augmentation de la capacité carcérale doit également fournir une solution, de même que des procédures judiciaires plus rapides. Actuellement, 38% de la population en prison est constituée de personnes en détention préventive.

En 2018, ce nombre était de 125. L'ex- ministre de la Justice, Koen Geens, était entretemps parvenu à le réduire à zéro avant qu'il ne reparte à la hausse. Anvers est la prison où le phénomène est le plus important avec 78 détenus concernés. Cette décision n'est pas seulement "inacceptable", elle est aussi dangereuse, notamment pour les gardiens, estime la sénatrice. "Certainement en ces périodes de covid durant lesquelles il faut garder ses distances", a-t-elle ajouté. "Ces détenus ne sont pas non plus préparés à leur réintégration". Des lits superposés ont été installés dans certaines prisons pour remédier au problème, a fait remarquer le ministre. De manière structurelle, l'augmentation de la capacité carcérale doit également fournir une solution, de même que des procédures judiciaires plus rapides. Actuellement, 38% de la population en prison est constituée de personnes en détention préventive.