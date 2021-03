Le nombre d'agences Actiris ouvertes au public passe, dès ce lundi, de trois à 11 afin de répondre à la demande des usagers, annonce l'office régional de l'emploi. Après concertation avec ses organisations syndicales, Actiris repasse en code orange.

Les agences d'Anderlecht, Bruxelles-Ville, Etterbeek, Evere, Forest, Ixelles, Jette, Molenbeek, Saint-Gilles, Saint-Josse et Schaerbeek pourront accueillir le public mais uniquement sur rendez-vous afin de garantir un service avec un contact humain aux chercheurs d'emploi les plus fragiles (les chercheurs d'emploi ne disposant pas d'une connexion internet, ou avec lesquels nous ne pouvons communiquer ni en français, ni en néerlandais, par exemple), explique Actiris dans un communiqué.

Actiris dispose de 18 agences au total mais toutes ne peuvent pas accueillir les usagers dans les conditions de sécurité requises actuellement, a précisé une porte-parole.

L'office rappelle que sa centrale téléphonique est également opérationnelle. "Une centaine de collaborateurs se tient prêt à soutenir chaque chercheur d'emploi, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 via le numéro gratuit 0800/35 123."

