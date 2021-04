Les hôpitaux belges ont admis en moyenne 236 patients atteints du Covid-19 par jour entre le 17 et le 23 avril, selon les données de l'Institut de santé publique Sciensano mises à jour samedi. Un chiffre qui n'a pas évolué par rapport à la semaine précédente.

Le nombre de patients Covid hospitalisés pour cause de coronavirus s'élève actuellement à 2.942, soit une baisse de 2% en sept jours. Parmi eux, 901 personnes sont traitées dans une unité de soins intensifs (-2%).

Entre le 14 et le 20 avril, en moyenne 3.600 personnes ont été testées positives au Covid-19 chaque jour (-4%).

Sur la même période, 39 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus, ce qui n'a pas évolué en une semaine. Le bilan s'élève désormais à 23.954 morts depuis le début de la pandémie en Belgique.

En outre, 41.100 tests ont été réalisés quotidiennement (-7%), pour un taux de positivité stable, de 9,7%.

Le taux de reproduction repasse tout juste sous la barre de 1 pour s'établir à 0,99. Lorsqu'il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à s'accélérer.

Quelque 2.538.840 personnes ont reçu une première injection d'un vaccin contre le coronavirus, ce qui représente 27,6% des adultes en Belgique. Parmi eux, 733.278 personnes, soit 8% de la population adulte, ont reçu une deuxième dose et bénéficient ainsi d'une protection vaccinale complète.

