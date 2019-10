Le mouvement diplomatique de l'été 2020 s'annonce, avec des "gros" postes à pourvoir

La presse a commencé à donner un avant-gout du "mouvement diplomatique" prévu l'été prochain, avec une petite trentaine de chefs de poste - ambassadeurs et consuls généraux - concernés, dont plusieurs "gros" postes en jeu, comme les Nations unies à New York et à Genève, l'Union européenne, les Etats-Unis, la Chine, la Russie et le Royaume-Uni, ainsi que le Conseil de l'Europe.

© belga