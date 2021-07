À Uccle, commune où se situe le siège de l'Institut royal météorologique (IRM), 151 millimètres de pluie sont tombés en juillet, soit le mois le plus humide depuis 1980, a fait savoir le chef du département des prévisions météorologiques à l'IRM, David Dehenauw.

Le record de précipitations dans la commune bruxelloise pour un mois de juillet remonte à 1942, où 196 millimètres de pluie avaient été mesurés. Pour août, il faut remonter en 1996, avec un record pluviométrique de 231 millimètres.

Déjà 151 mm ce mois de juillet à Uccle=le mois de juillet le plus arrosé depuis juillet 1980 (177 mm) et le sixième mois de juillet depuis 1833. Les record de juillet (196 mm ou l/m2) a été observé en 1942. 1/1 — David Dehenauw (@DDehenauw) July 28, 2021

Le record de précipitations sur une durée de 30 jours a été enregistré, lui, entre le 21 juin et le 20 juillet 1980, avec 241 millimètres de pluie tombée à Uccle. Au même moment, dans les Hautes Fagnes, on en répertoriait 343 millimètres.

Les fortes précipitations de ces dernières semaines ont entraîné de graves inondations, notamment dans le sud-est du pays, provoquant d'importants dégâts. Au total, 41 personnes sont décédées, et deux personnes sont toujours portées disparues.

