La campagne annuelle Bob a été lancée officiellement vendredi à Alost, en présence du ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo), pour qui l'ambition demeure, malgré le contexte particulier, de contrôler sévèrement l'abus d'alcool au volant.

"C'est une période de fêtes un peu particulière parce que les restaurants sont fermés, les cafés sont fermés, on ne peut pas recevoir à la maison, mais le message reste: boire ou conduire, il faut choisir", a rappelé le ministre.

Pour M. Gilkinet, l'objectif est de réaliser autant de contrôles que les autres années. Il rappelle que l'accord de gouvernement fixe l'ambition de faire baisser le nombre de victimes de la route.

Mais le contexte de pandémie de coronavirus complique les choses. "Les contrôles sont adaptés. L'idée n'est pas de propager le virus en essayant de contrôler l'alcool", rassure encore le ministre.

La police procède à une désinfection systématique des appareils de contrôle et un embout jetable est prévu.

Autre conséquence du coronavirus: les célèbres porte-clefs Bob ne pourront être distribués en grande quantité cette année mais seulement au compte-goutte.

Contrairement à l'année passée, la police de la route n'a pas formulé cette fois d'objectif en termes de nombre de contrôles. Du côté de la police locale d'Alost, où le coup d'envoi de la campagne Bob a été donné, on reconnaît toutefois qu'il ne sera pas possible de réaliser autant de contrôles que d'habitude, la procédure étant plus compliquée et plus longue en raison des mesures d'hygiène supplémentaires à respecter.

"C'est une période de fêtes un peu particulière parce que les restaurants sont fermés, les cafés sont fermés, on ne peut pas recevoir à la maison, mais le message reste: boire ou conduire, il faut choisir", a rappelé le ministre.Pour M. Gilkinet, l'objectif est de réaliser autant de contrôles que les autres années. Il rappelle que l'accord de gouvernement fixe l'ambition de faire baisser le nombre de victimes de la route.Mais le contexte de pandémie de coronavirus complique les choses. "Les contrôles sont adaptés. L'idée n'est pas de propager le virus en essayant de contrôler l'alcool", rassure encore le ministre.La police procède à une désinfection systématique des appareils de contrôle et un embout jetable est prévu.Autre conséquence du coronavirus: les célèbres porte-clefs Bob ne pourront être distribués en grande quantité cette année mais seulement au compte-goutte.Contrairement à l'année passée, la police de la route n'a pas formulé cette fois d'objectif en termes de nombre de contrôles. Du côté de la police locale d'Alost, où le coup d'envoi de la campagne Bob a été donné, on reconnaît toutefois qu'il ne sera pas possible de réaliser autant de contrôles que d'habitude, la procédure étant plus compliquée et plus longue en raison des mesures d'hygiène supplémentaires à respecter.