Le ministre flamand du Bien-être Wouter Beke (CD&V) évoque lui aussi mardi une accélération de la campagne de vaccination contre la Covid-19, indiquant via Twitter qu'il n'est plus nécessaire de maintenir un stock de deuxièmes doses pour ceux qui ont déjà eu la première.

"Pfizer a confirmé aujourd'hui les livraisons des prochaines semaines", indique-t-il. "Grâce à cela, nous ne devons pas maintenir de stock pour administrer la seconde dose, et nous allons pouvoir vacciner plus rapidement les résidents et le personnel des maisons de repos".

Le ministre doit encore donner plus d'explications au parlement flamand.

Le même jour, le ministre fédéral de la Santé publique Frank Vandenbroucke (sp.a) a annoncé à la Chambre une accélération de la vaccination dès la semaine prochaine. Le ministre et le Premier ministre ont demandé à la task-force en charge de la vaccination d'élaborer un plan ajusté de vaccination, qui sera présenté vendredi au parlement.

