À Namur, le marché de Noël, qui se déroulera du 26 novembre au 31 décembre comme une bonne partie des festivités de fin d'année, a dû être remodelé à la lueur des dernières décisions du Comité de concertation, a communiqué lundi la Ville de Namur.

Après avoir été annulé en 2020, le marché de Noël fait son retour dans le centre-ville, dans une configuration de dernière minute, ont annoncé les autorités locales. Les chalets de la place d'Armes seront bien couverts pour respecter les mesures sanitaires en vigueur, mais une bonne partie sera accessible sans le Covid Safe Ticket (CST).

Les chalets vendant de la nourriture et des boissons seront situés à l'intérieur et uniquement accessibles avec un CST.

"Les chalets situés à l'extérieur ne vendront que des articles cadeaux. Ils seront accessibles à tous de la même manière que le grand magasin situé en face qui vend le même type d'objets", a indiqué le bourgmestre de Namur, Maxime Prévot.

Si la patinoire couverte sera elle aussi de retour, la douzaine de chalets qui la jouxtent ont rejoint ceux de la place d'Armes. "Avec toutes ces adaptations de dernière minute et la sécurité, ce sera une année en perte, d'autant que nous avons investi dans de nouveaux chalets il y a deux ans", a déploré David Rossomme qui organise son 14e marché de Noël dans la capitale wallonne.

"Le parcours lumineux et créatif extérieur qui a eu beaucoup de succès l'an dernier revient pour une seconde édition, ce qui contribue à l'offre de qualité destinée aux Namurois et aux visiteurs", a ajouté l'échevine en charge des Fêtes, Anne Barzin. L'élue locale compte sur cette animation "féerique" pour doper l'attractivité des commerces et du marché de Noël namurois.

"Lumos Namura" proposera de découvrir huit créations lumineuses dans le centre-ville, entre la cathédrale Saint-Aubain et l'Enjambée, avec une interaction et un son sur smartphone ainsi qu'une expérience immersive dans le parc Louise-Marie notamment.

Le centre-ville connaîtra diverses animations entre le 26 novembre et le 9 janvier dont des métiers forains dans l'axe Ange/Fer, des groupes folkloriques pour les ouvertures dominicales des commerces, des balades à pied et en pousse-pousse.

Informations complémentaires: http://namurenlumiere.be/

Après avoir été annulé en 2020, le marché de Noël fait son retour dans le centre-ville, dans une configuration de dernière minute, ont annoncé les autorités locales. Les chalets de la place d'Armes seront bien couverts pour respecter les mesures sanitaires en vigueur, mais une bonne partie sera accessible sans le Covid Safe Ticket (CST).Les chalets vendant de la nourriture et des boissons seront situés à l'intérieur et uniquement accessibles avec un CST."Les chalets situés à l'extérieur ne vendront que des articles cadeaux. Ils seront accessibles à tous de la même manière que le grand magasin situé en face qui vend le même type d'objets", a indiqué le bourgmestre de Namur, Maxime Prévot. Si la patinoire couverte sera elle aussi de retour, la douzaine de chalets qui la jouxtent ont rejoint ceux de la place d'Armes. "Avec toutes ces adaptations de dernière minute et la sécurité, ce sera une année en perte, d'autant que nous avons investi dans de nouveaux chalets il y a deux ans", a déploré David Rossomme qui organise son 14e marché de Noël dans la capitale wallonne. "Le parcours lumineux et créatif extérieur qui a eu beaucoup de succès l'an dernier revient pour une seconde édition, ce qui contribue à l'offre de qualité destinée aux Namurois et aux visiteurs", a ajouté l'échevine en charge des Fêtes, Anne Barzin. L'élue locale compte sur cette animation "féerique" pour doper l'attractivité des commerces et du marché de Noël namurois. "Lumos Namura" proposera de découvrir huit créations lumineuses dans le centre-ville, entre la cathédrale Saint-Aubain et l'Enjambée, avec une interaction et un son sur smartphone ainsi qu'une expérience immersive dans le parc Louise-Marie notamment. Le centre-ville connaîtra diverses animations entre le 26 novembre et le 9 janvier dont des métiers forains dans l'axe Ange/Fer, des groupes folkloriques pour les ouvertures dominicales des commerces, des balades à pied et en pousse-pousse. Informations complémentaires: http://namurenlumiere.be/