Le management de la police peut avoir une influence sur les relations avec la population

Le choix de management d'une zone de police est susceptible d'avoir une influence positive ou négative sur les relations entre la police et la population, notamment au travers de contrôles d'identité de certains groupes de la population, rapporte une étude menée entre 2017 et 2019 au sein de la zone de police de Bruxelles Nord par l'Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC) et financée par Unia.