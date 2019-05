Le malaise de notre fiscalité : "J'ai eu beaucoup de clients riches qui ne payaient pas d'impôts"

Michel Vandersmissen Journaliste pour Knack

C'est encore une fois la période de l'année où tout le monde soupire devant sa déclaration fiscale. La liste presque infinie de codes s'allonge chaque année. Où sont les attestations et les fiches? Il y a deux ans, Victor Dauginet, l'un des avocats fiscalistes les plus connus de notre pays, déclarait à Knack que même lui n'était plus capable de remplir sa propre déclaration.

Lode Vereeck et Victor Dauginet © Debby Termonia