Pas encore de fumée blanche au bout de la nuit. On serait même encore loin du compte. Les négociateurs de la majorité fédérale Vivaldi (socialistes, libéraux, écologistes et CD&V) ont passé le nuit de lundi à mardi en mode "discussions bilatérales". Les formateurs Alexander De Croo (Open VLD) et Paul Magnette (PS) reprennent les travaux ce mardi matin en séance plénière. Le roi leur a demandé lundi en fin de journée de terminer "dans les plus brefs délais".Ce qui coinçait dans la dernière ligne droite, c'est le budget. L'impact de la crise sanitaire, que certains chiffrent dans une fourchette située entre 20 et 40 milliards d'euros, n'aide pas à la sérénité des débats. Bien sûr, le contexte est tel qu'une relance socio-économique s'impose en laissant filer quelque peu les déficits, ce que l'Union européenne devrait permettre. Mais les socialistes et libéraux se frictionnaient gentiment lundi sur la trajectoire budgétaire à suivre d'ici 2024, avec la promesse acquise par les libéraux de ne pas prélever de nouvelles taxes en toile de fond. Le montant estimé des politiques nouvelles couchées sur papier - chiffré à plus de 11 milliards d'euros - impose de nouveaux calculs et des concessions de tous les partis. Il restait, hier soir, quelque 6 milliards à trouver. Ce n'est pas de nature à faire échouer l'opération, dit-on, mais chaque formation ayant obtenu ses "totems" et communiqué (déjà) à ce sujet, il s'agit de grignoter sans toucher à l'essentiel - un ancien ministre du Budget parlait de la technique de la "râpe à fromage". Le problème, c'est que l'on atteint peu à peu l'os. Cette passe d'armes promet pour le reste de la législature: les tensions entre partis risquent d'être nombreuses, d'autant plus que les moyens font défaut.Après cet exercice, les négociateurs doivent encore relire l'accord complet et s'entendre sur le casting final d'une Vivaldi qui pourrait être dirigée par le libéral flamand Alexander De Croo, selon les derniers pronostics. Les deux exercices - budgéraire et ministériel - ne sont toutefois pas dissociés car une concession d'un côté peut se monnayer de l'autre.L'échéance du 1er octobre, date à laquelle le nouveau Premier ministre devrait faire sa déclaration gouvernementale devant les députés réunis exceptionnellement au parlement européen, sera difficile à tenir si le tout n'est pas bouclé ce mardi en fin de matinée, mettaient en garde certains participants, lundi soir. Après la relecture et le casting, l'accord doit encore être soumis aux congrès des différents partis, avant les prestations de serment au palais. Outre le débat parlementaire, le nouveau Premier ministre aurait à son agenda un Conseil européen en fin de semaine.