Le président du CPAS d'Ham-sur-Heure Nalinnes, Adrien Dolimont, a été choisi par le MR comme remplaçant de Jean-Luc Crucke en tant que ministre wallon du Budget.

Le parti doit officialiser l'information en son siège à 10h30.

Adrien Dolimont, 33 ans, est détenteur d'un doctorat en ingénierie mécanique. Petit-fils de l'ancien bourgmestre d'Ham-sur-Heure Nalinnes, Marcel Nicaise, il est rapidement entré dans l'arène politique en devenant à ses 18 ans, en 2006, échevin de la Jeunesse. Pour les élections communales de 2018, il avait finalement été désigné chef de file plutôt que tête de liste MR, et un accord passé avec le bourgmestre Yves Binon devait lui assurer l'écharpe maïorale en fin de législature. Il n'en sera rien, Yves Binon ayant mangé sa parole.

Adrien Dolimont devrait prêter serment avant mercredi prochain devant le parlement wallon.

Le ministre Jean-Luc Crucke a annoncé lundi avoir démissionné de son mandat. Si ses convictions sont libérales, elles ne sont "plus en pleine adéquation avec la ligne de (son) parti", a-t-il expliqué. Le juriste a accepté du président du MR, Georges-Louis Bouchez, la candidature au mandat qui échoira au MR dans quelques mois à la Cour constitutionnelle.

Dernièrement, le bouillonnant ministre, qui est également en charge des Infrastructures sportives et des Aéroports, avait une nouvelle fois été en butte avec son président de parti, mais aussi plusieurs députés MR, lors du passage au Parlement de sa réforme fiscale "pour un impôt plus juste".

