Au 1er janvier 2020, les hôpitaux de la Ville de Bruxelles et l'hôpital Erasme formeront un groupement hospitalier. C'est la volonté du recteur Yvon Englert que nous avons rencontré. Une étape vers la création d'un hôpital universitaire de 2.800 lits, qui rassemblerait 12.000 travailleurs et afficherait un budget global de 1,2 milliard d'euros. Le Grand hôpital universitaire de Bruxelles (GHUB) devrait voir le jour avant la fin de cette législature.

Une structure interhospitalière de plus pour Bruxelles ? "Pas du tout", répond le Pr Yvon Englert, recteur de l'ULB. "Le GHUB a la vocation d'être un hôpital universitaire multi-sites avec un seul numéro d'agrément, un seul conseil d'administration, un seul comité de gestion, un seul directeur médical, un seul conseil médical... L'objectif, à terme, est que les médecins ne se réclameront plus, par exemple, du CHU Brugmann, de l'Huderf ou d'Erasme mais du GHUB. Nous allons encourager la mobilité des médecins entre les différents sites de l'institution et la création de trajets de soins."

...