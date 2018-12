Le gouvernement rend à l'Otan sa copie (peu ambitieuse) de plan national vers les 2%

L'ensemble des pays membres de l'Alliance atlantique se sont engagés, lors d'un mini-sommet le 25 mai 2017 à Bruxelles, à remettre chaque année un "rapport national" afin d'indiquer comment ils rempliront les engagements contractés trois ans auparavant en matière d'investissement de défense - dont l'objectif d'atteindre les 2% du Produit intérieur brut (PIB) consacrés à leurs dépenses militaires d'ici 2024.

Dans une situation d'affaires courantes, depuis la démission de l'équipe Michel II le 18 décembre, la lettre de M. Michel au secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, est "moins ambitieuse" que si le gouvernement avait été de plein exercice, a reconnu une source informée à l'agence Belga.

La missive n'est donc pas vraiment le "Strategic Level Report" que l'Alliance attend de tous ses membres - celui des Pays-Bas prévoit ainsi, par exemple, l'achat d'une quinzaine d'avions de combat F-35 américains supplémentaires en plus des 34 appareils déjà commandés.

La lettre rappelle, selon un communiqué gouvernemental, que l'équipe Michel 1er avait "réussi à concrétiser un certain nombre d'investissements capacitaires de taille", comme l'acquisition de 34 nouveaux avions de chasse F-35, le remplacement des véhicules de la capacité motorisée de la composante Terre par des véhicules blindés Griffon (382 exemplaires) et Jaguar (60) du programme français Scorpion dans le cadre d'un partenariat privilégié avec la France, deux systèmes drones MALE ("Medium Altitude Long Endurance") de MQ-9B Sky Guardian et le lancement (qui reste à concrétiser, ndlr) d'une collaboration avec les Pays-Bas pour le remplacement d'équipements majeurs pour la marine (deux frégates et six navires de lutte contre les mines).