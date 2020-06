Le conseil des ministres a décidé de maintenir jusqu'au début août le déploiement de militaires dans les grandes villes dans le cadre de l'opération "Vigilant Guardian" (OVG) en renfort de la police fédérale, en dépit du souhait de la hiérarchie militaire - appuyée par le ministre de la Défense - de voir cet effort se réduire.

"L'appui de la Défense est maintenu à 550 militaires pour une période d'un mois, du 3 juillet au 2 août 2020. Ce nombre tient par ailleurs compte d'une capacité de réserve susceptible d'être immédiatement déployée", a précisé le gouvernement dans un communiqué.

Sur proposition des ministres de la Sécurité et de l'Intérieur, Pieter De Crem (CD&V), et de la Défense, Philippe Goffin (MR), le conseil des ministres a approuvé le maintien du déploiement de militaires sur le terrain, dans le cadre du protocole d'accord relatif à l'appui de la Défense au service de police intégré en vue d'assurer des missions de surveillance, ajoute le texte. Selon le gouvernement, l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace (OCAM) a effectué une nouvelle analyse de la menace le 16 juin.

Le niveau de menace est maintenu au niveau 2 (sur une échelle de quatre). "Un certain nombre de cibles potentielles sont en outre maintenues au niveau 3", précise le communiqué.

Les militaires sont présents en rue ainsi qu'autour de sites nucléaires - mais uniquement encore en Flandre - depuis le 17 janvier 2015, à la suite de l'attentat contre l'hebdomadaire satirique français Charlie Hebdo à Paris et du démantèlement d'une cellule djihadiste à Verviers. "Vigilant Guardian" a mobilisé jusqu'à 1.800 militaires après les attentats du 22 mars 2016 à l'aéroport de Zaventem et dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles, avant de connaitre une réduction des effectifs à 550 au maximum - mais à quelque 420 dans les faits selon des derniers chiffres. La hiérarchie militaire estime qu'OVG ne devrait idéalement impliquer que de 300 à 500 militaires pour ne pas nuire à leur entraînement et à leur vie sociale. M. Goffin a exprimé le souhait de mettre fin à cette opération fin septembre.

