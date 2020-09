Les négociateurs de la Vivaldi se sont mis d'accord sur le principe de maintenir la sortie du nucléaire pour 2025, mais en s'aménageant une porte de sortie de ce calendrier légal, selon L'Echo et De Tijd.

Dans la note qui se trouve sur la table, il est indiqué que s'il apparaît fin 2021 que la sécurité d'approvisionnement est menacée, ou que la facture d'électricité du citoyen risque d'augmenter avec la fermeture des centrales, le gouvernement se réserve le droit de modifier le calendrier légal de sortie du nucléaire, écrivent les deux quotidiens mardi. L'exécutif pourrait alors proposer de maintenir deux centrales nucléaires au-delà de 2025.

Dans les faits, le futur gouvernement ne déciderait donc qu'en fin d'année prochaine si la sortie du nucléaire pour 2025, inscrite dans une loi, sera respectée. La probabilité que la coalition Vivaldi s'en tienne à l'agenda légal dépendra surtout du nombre de projets de nouvelles centrales au gaz et de leur prix, rapportent L'Echo et De Tijd. Or, on ne connaitra ces données que quand le mécanisme de soutien à la capacité (CRM) sera concrétisé. Ce même CRM fait depuis peu l'objet d'une enquête approfondie de la Commission européenne, ce qui peut encore retarder sa mise en pratique.

