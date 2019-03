Le gouvernement Michel laisse un trou budgétaire de 8,5 milliards d'euros

Comme tous les autres gouvernements qui le précédaient, le gouvernement Michel laisse une grosse ardoise à celui qui lui succédera. C'est ce qui ressort du dernier rapport du Conseil Supérieur des Finances (CSF). Ce qui annonce une prochaine législature faite d'austérité.

Le déficit budgétaire s'élèvera à la fin de cette année à près de 8.5 milliards et devrait même grimper, si rien ne change, à 11 milliards en 2021. Un tel constat fait mal pour un gouvernement qui avait promis d'éliminer complètement le déficit structurel. En 2014, le gouvernement Michel avait, en effet, la ferme intention de sortir du rouge pour 2018. On est en 2019 et on en est encore loin. Il est vrai que la tâche n'était pas forcément aisée puisque le gouvernement Di Rupo (2011-2014) avait terminé la législature avec un déficit structurel de 2,7% du produit intérieur brut. Néanmoins et malgré les promesses, fin 2019, toujours selon le CSF, ce déficit était encore de 1,9 % du PIB.

...