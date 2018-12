Le gouvernement en appel de la décision le contraignant à rapatrier des enfants de Syrie

Le gouvernement va faire appel "dans les prochains jours" de la décision le contraignant à rapatrier six enfants et deux mères de Syrie, a affirmé dimanche sur VTM la ministre en charge de l'Asile et de la Migration, Maggie De Block. Elle a également précisé son point de vue sur son site internet..