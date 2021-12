L'administrateur général de la Régie des bâtiments, Laurent Vrijdaghs, assurera la présidence du conseil d'administration.

Le gouvernement a approuvé vendredi la désignation des administrateurs de skeyes, a annoncé le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet. L'administrateur général de la Régie des bâtiments, Laurent Vrijdaghs, assurera la présidence du conseil d'administration. Johan Decuyper est reconduit en tant qu'administrateur-délégué de l'entreprise publique autonome en charge de la sécurité du trafic aérien.

"Je me réjouis de pouvoir travailler prochainement avec un nouveau conseil d'administration, en particulier sur le nouveau contrat de gestion de Skeyes, arrivé à échéance en juillet 2020. Il y a de nombreux défis qui nous attendent en lien par exemple avec la sécurité du trafic aérien, le développement des drones de façon régulée et la diminution de l'impact environnemental de l'aviation", a expliqué le ministre dans un communiqué.

Etiqueté MR, ancien collaborateur de Didier Reynders, M. Vrijdaghs dirige la Régie des bâtiments depuis 2008. Il pourra continuer à exercer cette fonction, a-t-on appris.

Une autre nomination a également été entérinée, celle de Laurence Bovy, ancienne cheffe de cabinet de Laurette Onkelinx (PS) et directrice générale de Vivaqua, à la présidence de la Société Fédérale de Participation et d'Investissement (SFPI).

