Le gouvernement De Croo débute avec 69 collaborateurs de plus que sous le précédent gouvernement. Mais c'est surtout parce qu'il y a plus de cabinets.

Les cabinets compteront au total 838 collaborateurs rapportent les journaux de Mediahuis lundi. C'est plus que sous le gouvernement Michel, qui avait fixé la limite à 769 (soit l'équivalent de 650 temps plein ) . La taille moyenne des cabinets est toutefois plus restreinte, avec un maximum de 38 membres sous le gouvernement actuel, contre 42,7 sous le gouvernement Michel.

Malgré les promesses de renouveau politique, le nombre de membres du cabinet n'a pas pu être réduit davantage. Le nombre plus élevé de collaborateurs tient à la composition de la nouvelle coalition, qui rassemble sept partis - et non plus quatre comme la précédente - avec chacun un vice-Premier. En conséquence, le gouvernement De Croo s'est retrouvé dans une équipe qui compte quatre excellences de plus que le gouvernement précédent. Avec quinze ministres, elle est au maximum légal, contrairement aux gouvernements Michel et Di Rupo. Les cabinets des vice-Premiers Pierre-Yves Dermagne (PS), Sophie Wilmès (MR) et Vincent Van Peteghem (CD&V) sont les plus importants, avec 64 collaborateurs. A l'inverse, la secrétaire d'Etat à l'Egalité des chances Sarah Schlitz (Ecolo) en a 18.

Le système des cabinets fait depuis longtemps l'objet de critiques : ils sont trop tournés vers le parti et ne tolèrent que peu de contradictions. Il y a parfois des esprits brillants, mais aussi des créatures tout aussi médiocres. Ils s'intéressent principalement au court terme et souvent plus à la politique des partis qu'à la bonne gouvernance. Ils sont surtout l'incarnation de la méfiance institutionnelle entre le ministre et son administration, et entraînent souvent des doublons inutiles.

Les nombreux cabinets de vice-présidents se distinguent tout particulièrement. Ils sont pas moins de sept, soit autant qu'il y a de partis gouvernementaux. Ces grands cabinets de vice-présidents sont également le résultat de l'éternelle méfiance entre les partenaires de la coalition. En conséquence, chaque parti met en place un cabinet fantôme au sein du cabinet d'un vice-premier ministre pour surveiller la politique des autres partis.

Le coût final des cabinets n'est pas encore connu. Les ministres verts veulent les limiter, par exemple en plaçant leurs cabinets dans le même bâtiment - la Tour des finances de Bruxelles. Le montant final dépendra également du nombre de cabinettards à temps partiel et dans quelle mesure ces derniers seront issus de l'administration.

Les cabinets compteront au total 838 collaborateurs rapportent les journaux de Mediahuis lundi. C'est plus que sous le gouvernement Michel, qui avait fixé la limite à 769 (soit l'équivalent de 650 temps plein ) . La taille moyenne des cabinets est toutefois plus restreinte, avec un maximum de 38 membres sous le gouvernement actuel, contre 42,7 sous le gouvernement Michel. Malgré les promesses de renouveau politique, le nombre de membres du cabinet n'a pas pu être réduit davantage. Le nombre plus élevé de collaborateurs tient à la composition de la nouvelle coalition, qui rassemble sept partis - et non plus quatre comme la précédente - avec chacun un vice-Premier. En conséquence, le gouvernement De Croo s'est retrouvé dans une équipe qui compte quatre excellences de plus que le gouvernement précédent. Avec quinze ministres, elle est au maximum légal, contrairement aux gouvernements Michel et Di Rupo. Les cabinets des vice-Premiers Pierre-Yves Dermagne (PS), Sophie Wilmès (MR) et Vincent Van Peteghem (CD&V) sont les plus importants, avec 64 collaborateurs. A l'inverse, la secrétaire d'Etat à l'Egalité des chances Sarah Schlitz (Ecolo) en a 18.Le système des cabinets fait depuis longtemps l'objet de critiques : ils sont trop tournés vers le parti et ne tolèrent que peu de contradictions. Il y a parfois des esprits brillants, mais aussi des créatures tout aussi médiocres. Ils s'intéressent principalement au court terme et souvent plus à la politique des partis qu'à la bonne gouvernance. Ils sont surtout l'incarnation de la méfiance institutionnelle entre le ministre et son administration, et entraînent souvent des doublons inutiles. Les nombreux cabinets de vice-présidents se distinguent tout particulièrement. Ils sont pas moins de sept, soit autant qu'il y a de partis gouvernementaux. Ces grands cabinets de vice-présidents sont également le résultat de l'éternelle méfiance entre les partenaires de la coalition. En conséquence, chaque parti met en place un cabinet fantôme au sein du cabinet d'un vice-premier ministre pour surveiller la politique des autres partis.Le coût final des cabinets n'est pas encore connu. Les ministres verts veulent les limiter, par exemple en plaçant leurs cabinets dans le même bâtiment - la Tour des finances de Bruxelles. Le montant final dépendra également du nombre de cabinettards à temps partiel et dans quelle mesure ces derniers seront issus de l'administration.