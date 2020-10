L'exécutif bruxellois doit être isolé et testé après la contamination de Sven Gatz. A Namur, tous les ministres le sont aussi après celle de Valérie De Bue.

Après le gouvernement wallon, ce matin, c'est tout le gouvernement bruxellois qui doit se mettre en quarantaine. Le ministre Sven Gatz (Open VLD) a en effet été contaminé au coronavirus.Il présente des symptômes légers. Tous ses collègues devront être placés en quarantaine et testés. L'annonce intervient après les mesurs plus dures annoncées dans la capitale et alors que la situation saitaire y est explosive: Bruxelles est la deuxième capitale la plus contaminée d'Europe.

Gatz positief. Hij heeft milde symptomen. Bijna hele Brusselse regering moet in quarantaine. #corona — Pieterjan De Smedt (vrtnws) (@PJDeSmedt) October 7, 2020

La ministre wallonne de la Fonction publique, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière Valérie De Bue (MR) a été testée positive au coronavirus (Covid-19), a confirmé ce mercredi son porte-parole. L'ensemble du gouvernement wallon est dès lors placé en quarantaine, annonce l'exécutif régional dans un communiqué.

Bon état de santé

Mme De Bue a reçu ce mercredi matin le résultat de son test effectué lundi. Celui-ci s'est avéré positif. Son état de santé est bon et elle poursuit son travail à distance, précise le gouvernement wallon. "Le dernier contact du Gouvernement remonte à vendredi passé. Dans la foulée de la prestation de serment de Christophe Collignon en tant que Ministre au Parlement de Wallonie, les ministres se sont réunis pour acter sa nomination. Lors de cette réunion, l'ensemble des règles sanitaires en vigueur a été respecté.

Instances du MR pas concernées

Par précaution, les ministres se feront tester ce mercredi et suspendront leurs activités officielles en attente des résultats. Ils poursuivront toutefois leur travail à distance et la séance du Gouvernement de demain se fera par vidéoconférence", ajoute le cabinet du ministre-président Elio Di Rupo. Les instances du MR ne sont par contre pas concernées par la quarantaine. Valérie De Bue ayant commencé à développer des symptômes suspects dimanche, elle n'a "par prudence" pas assisté au bureau du parti ni à la conférence inter-parlementaire lundi, où était discutée la présidence de Georges-Louis Bouchez.

Après le gouvernement wallon, ce matin, c'est tout le gouvernement bruxellois qui doit se mettre en quarantaine. Le ministre Sven Gatz (Open VLD) a en effet été contaminé au coronavirus.Il présente des symptômes légers. Tous ses collègues devront être placés en quarantaine et testés. L'annonce intervient après les mesurs plus dures annoncées dans la capitale et alors que la situation saitaire y est explosive: Bruxelles est la deuxième capitale la plus contaminée d'Europe.La ministre wallonne de la Fonction publique, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière Valérie De Bue (MR) a été testée positive au coronavirus (Covid-19), a confirmé ce mercredi son porte-parole. L'ensemble du gouvernement wallon est dès lors placé en quarantaine, annonce l'exécutif régional dans un communiqué.Mme De Bue a reçu ce mercredi matin le résultat de son test effectué lundi. Celui-ci s'est avéré positif. Son état de santé est bon et elle poursuit son travail à distance, précise le gouvernement wallon. "Le dernier contact du Gouvernement remonte à vendredi passé. Dans la foulée de la prestation de serment de Christophe Collignon en tant que Ministre au Parlement de Wallonie, les ministres se sont réunis pour acter sa nomination. Lors de cette réunion, l'ensemble des règles sanitaires en vigueur a été respecté.Par précaution, les ministres se feront tester ce mercredi et suspendront leurs activités officielles en attente des résultats. Ils poursuivront toutefois leur travail à distance et la séance du Gouvernement de demain se fera par vidéoconférence", ajoute le cabinet du ministre-président Elio Di Rupo. Les instances du MR ne sont par contre pas concernées par la quarantaine. Valérie De Bue ayant commencé à développer des symptômes suspects dimanche, elle n'a "par prudence" pas assisté au bureau du parti ni à la conférence inter-parlementaire lundi, où était discutée la présidence de Georges-Louis Bouchez.