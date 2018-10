Le gouvernement a sélectionné le F-35 américain pour succéder au F-16

Le F-35 Lightning II du groupe Lockheed Martin, dans sa version A, à décollage et atterrissages classiques, promu par Washington, été préféré à l'Eurofighter - alias Typhoon - proposé par le Royaume-Uni au nom du consortium rassemblant des entreprises britanniques, allemandes, italiennes et espagnoles.

Ce marché porte sur 34 avions à livrer à partir de 2023, pour un montant initial estimé à 3,8 milliards d'euros plus 200 millions de réserve, alors que le coût estimé du programme sur la durée de vie de l'appareil - une quarantaine d'années - est estimé à quinze milliards d'euros. C'est "l'avion le plus avancé pour le meilleur prix", a commenté le ministre de la Défense, Steven Vandeput, lors d'une conférence de presse à l'issue d'un conseil ministériel restreint qui a également approuvé l'achat de deux systèmes de drones Male (Medium Altitude, Long Endurance) de type Reaper et un partenariat avec la France pour l'achat de 442 véhicules blindés pour les unités de combat de la composante Terre.

Ces décisions doivent encore être approuvées jeudi par un conseil des ministres au complet, a précisé M. Michel.

Belga