Le fédéral approuve l'accord de coopération sur les données liées au certificat Covid

Le gouvernement fédéral a approuvé jeudi en première lecture l'accord de coopération entre l'État fédéral et les entités fédérées concernant le traitement des données liées au certificat Covid numérique de l'Union européenne, au Covid Safe Ticket et au PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique.

